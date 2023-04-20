В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Забава земли Рязанской»

19 апреля в Рязани состоялся I Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль творчества и искусств «Забава земли Рязанской».

Особенностью конкурса является участие в нём детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России.

Участники демонстрировали свои таланты в области хореографии, вокала и художественного слова.

Такой инклюзивный проект стал возможным, благодаря соглашению, которое было подписано между благотворительным фондом «Мамино сердце», военно-патриотическим движением Юнармия и фестивальным движением «ДоРеМикс».

Поддержку организаторам оказали студия праздника «Каравай» под руководством Ирины Асатрян и музей истории рязанского леденца, который представляла Наталия Майзельс.

Член жюри, педагог по спортивным танцам Софья Скоренкова, принимавшая участие в международном проекте между странами EU,отметила высокий уровень организации рязанского конкурса и пожелала всем участникам продолжать совершенствовать профессиональное мастерство.

Директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева отметила, что конкурс « Забава Земли Рязанской» стал ещё одним шагом к развитию межкультурных коммуникаций между детьми, а особая атмосфера, помогла участникам подружиться и продолжить взаимодействие после конкурса.