В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Забава земли Рязанской»

19 апреля в Рязани состоялся I Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль творчества и искусств «Забава земли Рязанской».
Особенностью конкурса является участие в нём детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России.
Участники демонстрировали свои таланты в области хореографии, вокала и художественного слова.
Такой инклюзивный проект стал возможным, благодаря соглашению, которое было подписано между благотворительным фондом «Мамино сердце», военно-патриотическим движением Юнармия и фестивальным движением «ДоРеМикс».
Поддержку организаторам оказали студия праздника «Каравай» под руководством Ирины Асатрян и музей истории рязанского леденца, который представляла Наталия Майзельс.
Член жюри, педагог по спортивным танцам Софья Скоренкова, принимавшая участие в международном проекте между странами EU,отметила высокий уровень организации рязанского конкурса и пожелала всем участникам продолжать совершенствовать профессиональное мастерство.
Директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева отметила, что конкурс « Забава Земли Рязанской» стал ещё одним шагом к развитию межкультурных коммуникаций между детьми, а особая атмосфера, помогла участникам подружиться и продолжить взаимодействие после конкурса.
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