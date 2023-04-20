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Четверг, 20 апреля, 2023
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В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Забава земли Рязанской»

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19 апреля в Рязани состоялся I Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль  творчества и искусств «Забава земли Рязанской».

Особенностью  конкурса является участие в нём детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России.

 Участники демонстрировали свои таланты  в области хореографии, вокала и художественного слова.

Такой инклюзивный проект стал возможным, благодаря соглашению, которое было подписано между благотворительным  фондом «Мамино сердце», военно-патриотическим движением Юнармия и фестивальным движением «ДоРеМикс».

Поддержку организаторам оказали студия праздника «Каравай» под руководством Ирины Асатрян и музей истории рязанского леденца, который представляла Наталия Майзельс.

Член жюри, педагог по спортивным  танцам Софья Скоренкова, принимавшая участие в международном проекте между странами EU,отметила высокий уровень организации рязанского конкурса и пожелала всем участникам продолжать совершенствовать профессиональное мастерство. 

Директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева  отметила, что  конкурс « Забава Земли Рязанской» стал ещё одним шагом к развитию межкультурных коммуникаций между детьми, а особая атмосфера, помогла участникам  подружиться и продолжить взаимодействие после конкурса.

В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"
В Рязани прошёл первый Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль "Забава земли Рязанской"

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