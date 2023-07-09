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В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона

7info

В Рязанском Кремле прошел VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны», сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С каждым годом фестиваль собирает все больше участников. В этом раз в наш город приехали 50 звонарей из Рязанской, Московской, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Архангельской областей, из Санкт-Петербурга, Костромы, Суздаля, Донецкой Народной Республики, а также из Минска (республика Беларусь).

Проведение фестиваля совпало с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник призван в очередной раз напомнить о ценности любви и крепкой семьи в жизни каждого человека. Он отмечается в нашей стране в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Участников фестиваля «Рязанские перезвоны» поздравили почетные гости, среди которых заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Она отметила, что именно в семье мы находим опору во всех трудностях и испытаниях и пожелала всем согласия и взаимопонимания, счастья и благополучия, добра и улыбок.

Лариса Крохалева вручила рязанским семьям медаль «За любовь и верность». Награда полагается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Медаль учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой — ромашка.

Впервые за всю историю фестиваля мастера звонарского искусства выступили на Соборной колокольне. Также по традиции прозвучали авторские импровизации на малой звоннице. В перерывах между выступлениями зрителей ждали музыкальные номера от творческих коллективов из Рязанской, Московской и Владимирской областей.

Всем мастерам колокольного звона вручены дипломы и глиняные колокольчики — авторская работа художников завода Скопинской керамики.

Для рязанцев и гостей города работала тематическая ярмарка, а также выставка Заслуженного художника России, Почетного гражданина Рязани Раисы Лысениной. Особое место в ее творчестве занимают образы святых благоверных князей Петра и Февронии — покровителей семьи.

В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона
В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона
В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона
В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона
В Рязани прошёл Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона

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