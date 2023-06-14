Среда, 14 июня, 2023
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В Рязани прошёл межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч добра»

7info

В минувшие выходные состоялся турнир по мини-футболу «Мяч добра» в рамках VIII городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами», в котором приняли участие 7 футбольных команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На торжественном открытии участников соревнований приветствовал начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов.

По итогам соревнований 1 место заняла команда «АРАРАТ», 2 место у команды «АЛМАЗ», 3 место – команда «САМАНИ».

В рамках VIII городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами» в 2023 году запланированы еще 3 вида соревнований. В сентябре будут соревноваться в настольном теннисе, в октябре – дартсе, в ноябре – стрельбе из пневматического оружия.

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