В Рязани прошёл круглый стол о поддержке решения президента РФ по проведению военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины

3 марта в Рязани состоялся круглый стол «О поддержке решения Президента РФ по проведению специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины». Участие в нём приняли представители власти, общественных организаций, ветераны, журналисты.
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Дискуссию открыла зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она призвала участников круглого стола к честному и открытому диалогу.
О происходящих в России и мире событиях высказалась Наталья Гришина:
Оценку происходящим событиям дал председатель Рязанского областного отделения общественной организации «Боевое братство» Александр Костров подчеркнул:
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В ходе заседания круглого стола свою точку зрения высказали представители многих общественных организаций региона, а также депутаты областной Думы. Они обратили внимание на то, что сейчас распространяется много недостоверной информации о ходе специальной операции на территории ЛНР и ДНР и призвали верить только данным из официальных источников.