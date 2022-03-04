В Рязани прошёл круглый стол о поддержке решения президента РФ по проведению военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины

3 марта в Рязани состоялся круглый стол «О поддержке решения Президента РФ по проведению специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины». Участие в нём приняли представители власти, общественных организаций, ветераны, журналисты.

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Дискуссию открыла зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она призвала участников круглого стола к честному и открытому диалогу.

— Мы готовы выслушать любую точку зрения, – сказал она. — Хотелось бы обратить внимание всех на такой факт, что не только экономические санкции вводятся сейчас против нашей страны. В мире развернута настоящая русофобия. Даже те фонды, которые занимаются исследованием онкологических заболеваний, перестали принимать на лечение русских детей. Это о многом говорит.

О происходящих в России и мире событиях высказалась Наталья Гришина:

— Начало специальной операции с целью обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик я воспринимаю, как упреждающее начало, призванное остановить фашизм и денацифицировать Украину. Наш президент принял трудное и мужественное решение. Это колоссальная ответственность за судьбу страны, колоссальная вера в народ. Мы поддерживаем это решение, поскольку понимаем, что пришло время завершить свою миссию по освобождению родственной нам славянской страны от нацизма.

Оценку происходящим событиям дал председатель Рязанского областного отделения общественной организации «Боевое братство» Александр Костров подчеркнул:

— 24 февраля мир изменился, он стал другим. Не стало однополярного мира. Президент РФ принял важное решение. Назад пути нет! Только вперед! У России друзей очень мало – только армия и флот. Наша задача их поддержать, — заявил он.

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В ходе заседания круглого стола свою точку зрения высказали представители многих общественных организаций региона, а также депутаты областной Думы. Они обратили внимание на то, что сейчас распространяется много недостоверной информации о ходе специальной операции на территории ЛНР и ДНР и призвали верить только данным из официальных источников.