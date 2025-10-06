В Рязани прошёл корпоративный забег «Энергия жизни» среди 500 спортсменов «Роснефти»

В Рязани состоялся корпоративный забег «Энергия жизни», организованный нефтяной компанией «Роснефть». В мероприятии приняли участие более 500 человек, включая сотрудников дочерних обществ, их семьи, школьников и студентов.

Забег прошёл на главной городской площадке для отдыха и занятий спортом — в Лесопарке. Участники соревновались на дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км и 500 м для детей. Для всех участников были организованы комфортные условия: электронный хронометраж, питьевой режим, тёплые раздевалки и стартовые номера с корпоративной символикой.

Для обеспечения безопасности было перекрыто дорожное движение, работали машины скорой помощи. Болельщики могли насладиться выступлениями творческих коллективов, а также попробовать горячую кашу, выпечку и чай на полевой кухне. Для детей была организована развлекательная площадка с конкурсами, эстафетами и аниматорами.

По итогам забегов более 100 участников были отмечены призами в соответствии с нормативами ГТО. Церемонию награждения провёл исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.

««Роснефть» это социально значимая организация, поддерживающая многие социальные проекты в нашем регионе», — сказал в приветственном слове Игорь Мишин. — Особенно славится спортивными традициями. Мы благодарны за то, что компания помогает развивать физкультуру, спорт и на своём примере демонстрирует всем предприятиям и организациям региона активно участвовать в спартакиадах и просто любить спорт, любить здоровый образ жизни».

«Роснефть» активно поддерживает массовый и профессиональный спорт, а также здоровый образ жизни. В регионах присутствия компания проводит спортивные мероприятия, строит спортивные комплексы и ледовые арены. Более 127 тысяч сотрудников «Роснефти» участвуют в корпоративном спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни».