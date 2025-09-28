В Рязани прошёл концерт ВИА «Синяя птица»

28 сентября в МКЦ Рязани прошёл концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (6+).

В этот вечер коллектив представил новую программу, посвящённую творческому вкладу Роберта и Михаила Болотных, создателей и основателей коллектива, в песенное наследие ансамбля.

Для рязанских зрителей «Синяя птица» исполнила как свои самые популярные хиты, ставшие настоящими народными песнями, так и композиции, которые ранее не звучали в их концертных выступлениях.

Информационное агентство 7info проводило розыгрыш билетов на концерт ВИА «Синяя птица» ВКонтакте. Победитель смог окунуться в атмосферу 70-х–80-х.

Возрастное ограничение: 6+.