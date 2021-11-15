В Рязани прошёл концерт Музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском»

Этой осенью при поддержке министерства культуры Российской Федерации стартовал большой Музыкальный фестиваль-марафон «Любимое на русском», в рамках которого популярные артисты отправляются в регионы России, чтобы подарить свои яркие живые выступления поклонникам в самых отдаленных уголках страны.

Главной целью Музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском» стало — поддержать тысячи зрителей по всей стране в непростой период пандемии коронавируса, а также рассказать им о необходимости и важности вакцинации от COVID-19.

В минувшие выходные звёзды отправились в Рязань, где выступили на сцене клуба Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Перед жителями Рязани лучшие свои песни исполнили группа Uma2rman, Стас Пьеха и Слава. Зрители аплодировали любимым артистам стоя.

Сами артисты получили от выступления, кажется, не меньшее удовольствие, чем зрители. «Как же классно зажигать с любимым зрителем и знать, что тебя ждут и любят», — отметила певица Слава в своем Instagram.

Первый концерт Музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском», в котором приняли участие Дима Билан, Маша Вебер, Вячеслав Бутусов, группа «Земляне» и группа «Марлины», состоялся во Владивостоке 4 сентября 2021 года.



















Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]