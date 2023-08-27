В Рязани прошёл фестиваль «Во! СемьЯ!»

В субботу, 26 августа, в ЦПКиО Рязани прошёл фестиваль «Во! СемьЯ!».

По информации организаторов, событие прошло на новом месте под эгидой «Движения Первых». Ранее Фестиваль проходил в парке у Филармонии.

Участниками стали семьи из Рязани, Рыбного, Михайлова, Касимова, Спас-Клепиков. Семьи соревновались в нескольких конкурсах: «Наши папаши», конкурс колясок, карнавальных костюмов, рисунков, поделок, фотографий, видеороликов. Для беременных мам организовали конкурс боди-арта «Животики».

Результаты фестиваля организаторы пока не опубликовали. На данный момент 7info известно, что второе место в конкурсе «Наши папаши» занял рязанец Алексей Мотков. Он же поделился с нами фотографиями с Фестиваля.

По словам Алексея, для конкурса он полночи делал коляску с гироскутером, но в число призёров попасть с ней не получилось.