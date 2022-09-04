В Рязани прошёл фестиваль инклюзивного творчества «Дорогою Добра»

В Рязани 4 сентября состоялся очередной городской открытый фестиваль инклюзивного творчества. Мероприятие «Дорогою Добра» прошло в сквере перед Есенинской библиотекой.

Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят наравне с другими артистами выступать на сцене, радоваться аплодисментам и крикам «Браво». И Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина предоставляет такую возможность всем, кто чувствует в себе певческие и актёрские дарования.

Танцы, стихи, жестовое пение – список номеров разнообразен. Ещё на концерте библиотекари раздавали зрителям «Письма Добра» — цитаты классиков о величии души. А знатоки истории Рязани получили фирменные шоколадки под названием «Дорога добра» —подарки от библиотеки, и краевед Игорь Канаев классно провёл эту викторину.

Шоу-команда «Красивые люди» выступили на празднике с самыми заметными артистами. Трёхметровые красавицы на ходулях в ярких русских нарядах завлекали рязанцев на концерт. А волшебницы Забава Путятична, Авдотья Рязаночка и Елена Премудрая с рязанскими леденцами, молодильными яблоками и букетами бабьева лета вручали артистам на сцене свои дары. Эти сказочные персонажи тоже библиотекари Есенинки, которые умеют всё — и игровые зоны организовать, и открыть мир самых лучших книг о добре.

О Есенине, рязанце Евгении Маркине, о поэте Симонове, чьё детство прошло в Рязани, о дочери Марины Цветаевой говорилось со сцены на этом концерте. Ведь любое действо библиотеки – это всегда праздник знаний. Лариса Крохалева, директор Централизованной библиотечной системы Рязани, поздравила всех с праздником Добра, пожелала любви, терпения и радости. И пригласила жителей города на следующий инклюзивный фестиваль, который учит понимать и любить всех нас, таких прекрасных и таких разных.