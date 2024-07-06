Суббота, 6 июля, 2024

В Рязани прошёл большой семейный праздник

Автор: 7info

Опубликовано

5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в сквере имени маршала С. С. Бирюзова на ул. Станкозаводской состоялся большой праздник, организованный в рамках проекта Рязанской семейной губернии «Соседи62». Он прошел при поддержке депутатов, управления общественных отношений администрации Рязани, ТОС «3 квартал Канищево», ДК «Приокский», а также волонтеров и артистов вокальной студии «Меломания».

На празднике гостей ждали концерт, мастер-классы для детей и взрослых, анимационные программы, шоу мыльных пузырей. В рамках торжественной части прошло чествование династий активистов, которые вносят большой вклад в развитии микрорайона Канищево: Ремизовых, Усановых, Ложкиных.

После торжественного открытия обновленного сквера Бирюзова, где завершается ремонт в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда», в нём не постоянной основе планируется проведение вечеров отдыха. С этой общественной инициативой выступила группа жителей ул. Станкозаводской. Их поддержали администрация города, депутаты, а также артисты вокальной студии «Меломания», сообщает телеграм-канал мэрии.

В Рязани прошёл большой семейный праздник
В Рязани прошёл большой семейный праздник
В Рязани прошёл большой семейный праздник

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