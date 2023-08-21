В Рязани прошел XV Съезд Совета муниципальных образований Рязанской области

В XV Съезде Совета муниципальных образований Рязанской области принял участие губернатор Павел Малков и председатель комитета по бюджету и налогам госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Также на заседании присутствовали председатель рязоблдумы Аркадий Фомин, председатель палаты городских округов и муниципальных районов Совета муниципальных образований региона Евгения Рубцова и главы администраций муниципалитетов.

Приветствуя участников Съезда, Павел Малков отметил их ключевую роль во всех важных общественно-политических процессах и общении с людьми:

Именно вы находитесь ближе всего к людям. К вам первым они обращаются с наиболее острыми вопросами. И именно по вашей работе граждане, прежде всего, судят обо всей системе органов власти.

На Съезде избрали нового председателя Совета муниципальных образований Рязанской области: им стал глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров. Также в ходе Съезда Андрей Макаров предложил продлить срок полномочий главы администрации Александро-Невского района Владимира Оводкова, это поддержали и участники Съезда. Депутат отметил огромный руководящий опыт Владимира Оводкова и его большие заслуги в развитии района.

В рамках заседания также был рассмотрен ряд организационных и кадровых вопросов, сообщает сайт регионального правительства. В частности, в состав правления Совета муниципальных образований Рязанской области был избран глава администрации Касимова Иван Бахилов, а исполнительным директором Совета была назначена Дарья Демина.