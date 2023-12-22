Пятница, 22 декабря, 2023
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В Рязани прошел торжественный концерт, посвященный Дню энергетика

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В пятницу, 22 декабря, в Рязанской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню энергетика.

Гостей приветствовали вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, депутат Рязанской областной Думы, заместитель председателя комитета по экологии Татьяна Баринова, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Николай Ковшов и директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин.

Каждый из присутствующих поздравил работников электроэнергетики с их профессиональным праздником.

Уверена, что те преобразования, которые сейчас происходят, пойдут на благо всей энергетики Рязанской области и на благо нашему родному городу. Мы будем теснейшим образом с вами взаимодействовать,

— подчеркнула Татьяна Панфилова.

После официальной части для работников электроэнергетики выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

В Рязани прошел торжественный концерт, посвященный Дню энергетика
В Рязани прошел торжественный концерт, посвященный Дню энергетика
В Рязани прошел торжественный концерт, посвященный Дню энергетика
В Рязани прошел торжественный концерт, посвященный Дню энергетика

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