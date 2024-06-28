В Рязани прошел субботник на могиле писательницы Софьи Хвощинской

26 июня сотрудники Есенинки провели субботник. Трудовой десант прошел в Рязанском кремле на могиле у Софьи Хвощинской (1828 — 1865), одной из трех выдающихся сестер — писательниц XIX века. Она, единственная захоронена на рязанской земле, где и родились все три сестры. В этот день состоялась лекция о Хвощинских в Горьковке, куда приезжала выступать доктор филологических наук из Твери Евгения Нахимовна Строганова. Филолог занимается всю жизнь изучением творчества Салтыкова-Щедрина и писательниц Хвощинских, которых именуют русскими сестрами Бронте.

Необычайную популярность сейчас они имеют в Европе и Америке. Их переводят, читают, проводят международные конференции. Такая состоялась в апреле 2023 года в Кембридже, туда и была приглашена литературовед из Твери. По окончании лекции сотрудники двух библиотек объединились и проводили гостью к памятнику писательницы. Евгения Строганова возложила цветы, а есенинские волонтеры перед этим выкорчевали сорняки и привели могилу в божеский вид.

Юлия Воробьева, внучка рязанской писательницы Анны Васильевны Чечневой (1917 — 1994) тоже пришла поддержать библиотечный субботник. «Соратница великих» — единственная книга, которая написана рязанкой Чечневой о Надежде Хвощинской, самой известной из трех сестер. Надежда захоронена в Петергофе, могила Софьи в Рязани, а про Прасковью зарайские краеведы пока ищут достоверную информацию. Известно только, что она после продажи их общего дома, который и сейчас расположен на улице Семинарской в Рязани, уехала жить в Зарайск.

Жизнь этих писательниц пока мало изучена. Они меняли сведения в своих метриках, поэтому до сих пор представители культуры города не знают, когда точно праздновать 200 -летие Надежды. Есть сведения о датах ее рождения: 1821, 1825 год и другие.

Однако все трое сестер были необычайно талантливы. Писали книги и картины, много переводили, публиковали свои статьи в популярных столичных журналах. Жили трудно и бедно. Зарабатывали на жизнь литературным трудом.Краеведы Рязани и сотрудники библиотек делают все для продвижения имен рязанских сестер Хвощинских на их родине.

На фотографиях: Ирина Нечаева, Василий Фролов, Оксана Смирнова, Владимир Горнов, Юлия Воробьева и Евгения Строганова с мужем, доктором филологических наук Михаилом Строгановым.