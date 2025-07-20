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Спорт

В Рязани прошел отборочный этап марафона по шахматам «Сила России»

Анастасия Мериакри

В Международный день шахмат, 20 июля, в Рязани прошёл чемпионат по быстрым шахматам и отборочный этап марафона «Сила России». Турнир провели при поддержке шахматного клуба Сергея Карякина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

За доской встретились 79 человек из 12 районов области. Самому младшему участнику 7 лет, самому старшему — 82 года. Победители регионального этапа представят Рязанскую область на федеральном уровне.

В Рязанской области шахматами занимаются более 10 тысяч человек. Юные рязанцы не раз завоевывали победу на этапах детского Кубка России. В 2024 году на первенстве ЦФО получили 15 медалей.

«Шахматы — это отличный способ воспитания характера, логики и стратегического мышления в любом возрасте. Продолжим развивать спорт, создавать возможности для занятий и соревнований», — отметил Павел Малков.

В Рязани прошел отборочный этап марафона по шахматам «Сила России» В Рязанской области шахматами занимаются более 10 тысяч человек. Юные рязанцы не раз завоевывали победу на этапах детского Кубка России. В 2024 году на первенстве ЦФО получили 15 медалей.
В Рязани прошел отборочный этап марафона по шахматам «Сила России» В Рязанской области шахматами занимаются более 10 тысяч человек. Юные рязанцы не раз завоевывали победу на этапах детского Кубка России. В 2024 году на первенстве ЦФО получили 15 медалей.

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