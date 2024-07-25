Четверг, 25 июля, 2024

В Рязани прошел мастер-класс по танцу «Самба»

Автор: 7info

Опубликовано

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области в рамках проекта «Культурный вопрос. Бразилия» прошел мастер-класс по танцу «Самба».

Участниками мастер-класса стали представители танцевального коллектива студии исторического и бального танца «Триумф» и сотрудники Штаба.

Об истории танца рассказала руководитель студии Людмила Устиненко.

— Этот танец пришел в Бразилию в XVI веке. Привезли его африканские рабы. Танец прижился, его стали использовать на карнавалах в Рио-дэ-Жанейро. Сейчас самба является ведущим танцем бразильского карнавала, и танцовщицы, исполняющие его, имеют ряд определенных привилегий.

Танец «Самба» — символ национальной идентичности бразильцев. Он обрёл мировую известность благодаря карнавалам. Одна из разновидностей самбы вошла в обязательную пятёрку латиноамериканской программы бальных танцев.

В Рязани прошел мастер-класс по танцу «Самба»

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