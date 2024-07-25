В Рязани прошел мастер-класс по танцу «Самба»

— Этот танец пришел в Бразилию в XVI веке. Привезли его африканские рабы. Танец прижился, его стали использовать на карнавалах в Рио-дэ-Жанейро. Сейчас самба является ведущим танцем бразильского карнавала, и танцовщицы, исполняющие его, имеют ряд определенных привилегий.