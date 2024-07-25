В Рязани прошел мастер-класс по танцу «Самба»

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области в рамках проекта «Культурный вопрос. Бразилия» прошел мастер-класс по танцу «Самба».
Участниками мастер-класса стали представители танцевального коллектива студии исторического и бального танца «Триумф» и сотрудники Штаба.
Об истории танца рассказала руководитель студии Людмила Устиненко.
Танец «Самба» — символ национальной идентичности бразильцев. Он обрёл мировую известность благодаря карнавалам. Одна из разновидностей самбы вошла в обязательную пятёрку латиноамериканской программы бальных танцев.