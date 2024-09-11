В Рязани прошел мастер-класс по оказанию первой медпомощи для старшеклассников

В Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для старшеклассников школы №64 г. Рязани.

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному Дню оказания первой помощи, было организовано при участии медицинского отряда РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

Спасатели Екатерина Голомонова и Екатерина Батурина рассказали и наглядно продемонстрировали:

– как правильно положить пострадавшего в безопасное боковое положение, если человек потерял сознание, но дышит;

– как провести сердечно-лёгочную реанимацию;

– как оказать помощь утонувшим на воде;

– как остановить венозное, артериальное и капиллярное кровотечения;

– какая помощь оказывается при переломах и как правильно зафиксировать конечности.

После демонстрации школьникам дали возможность применить приобретенные навыки на манекенах-тренажерах, а также на своих друзьях.

Члены спасательного отряда «Salus» проводят аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, оказывают помощь спецслужбам при возникновении чрезвычайных ситуаций, организуют профилактические образовательные занятия для населения с целью информирования о правильном поведении при ЧС, а также с целью недопущения ЧС.

Также добровольцы принимают активное участие в городских мероприятиях, в обучающих семинарах, организуют мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в детских лагерях.