В Рязани прошел Кубок города по футболу 8х8 среди команд ветеранов спорта

Анастасия Мериакри

На футбольном поле стадиона «Рязань-Арена» в рамках празднования Дня физкультурника состоялись матчи Кубка города Рязани по футболу 8х8 среди команд ветеранов 35+.

На торжественном открытии соревнований с праздником спортсменов и болельщиков поздравили начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по легкой атлетике Кирилл Сосунов, президент общественной организации «Рязанский региональный футбольный союз» Илья Котиков, президент общественной организации «Федерация футбола города Рязани» Виктор Горшков и ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Юрий Споршев.

Игры кубка прошли в упорной борьбе, а победитель определился при помощи серии послематчевых пенальти, где более точными оказались футболисты команды ФК «Мэдисон».

Призовые места распределились следующим образом:
1 место — ФК «Мэдисон»;
2 место — ФК «Атрон»;
3 место — ФК «Подшипник Центр».

Лучшие игроки:
Артем Забазлаев (ФК «Мэдисон»);
Игорь Терехов (ФК «Атрон»);
Александр Жабин (ФК «Подшипник Центр»).

