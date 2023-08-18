В Рязани прошел круглый стол по мерам поддержки малого и среднего бизнеса

17 августа в «Точке кипения» в рамках публичного доклада заместителя председателя правительства Рязанской области Юлии Шваковой прошли «круглые столы» по направлениям работы экономического блока правительства.

Темой одного из них стала государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Участники обсудили вопросы финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей, способы ее получения. Спикерами выступили директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов, начальник управления предпринимательства регионального министерства экономического развития Елена Минаева, директор Фонда гарантийной поддержки Ирина Царева.

Александр Уланов представил возможности Агентства и его структурных подразделений как единой инфраструктуры поддержки и развития бизнеса. В частности, рассказал об услугах:

Центра «Мой бизнес» (обучение, информирование, консультации, содействие участию в выставках);

Рязанского центра экспорта (обучение, содействие участию в международных бизнес-миссиях и выставках);

Регионального центра компетенций (внедрение принципов бережливого производства в производственные процессы);

Центра развития потребительского рынка (организация ярмарок).

Предприниматели отметили, что меры поддержки помогают им развивать бизнес и многими из них они уже воспользовались. Один из участников «круглого стола» затронул тему кураторства: предпринимателям не хватает постоянного сопровождения на этапе становления, перехода от малого бизнеса к среднему и т. д.

Агентство развития бизнеса — это тот самый куратор, который должен отвечать на проблемные вопросы бизнеса. Есть огромный пласт практических вопросов, в которых нам нужно разобраться, чтобы усилить консультационный блок. Тема наставничества — очень важная, будем ее развивать, — прокомментировал Александр Уланов.

Предпринимателей также проинформировали о действующих мерах налогового стимулирования, возможностях получения налоговых преференций. Рассмотрели меры налоговой поддержки, которые по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова планируется ввести с 2024 года: среди них льготы для налогоплательщиков в сфере науки, социального и инновационного бизнеса.

Малый и средний бизнес — наиболее гибкий, но в то же время рисковый сегмент бизнеса, который необходимо поддерживать. Пул мер поддержки у нас огромный: это и льготное кредитование, и гарантийная поддержка, и зонтичные поручительства и многое другое, — отметила в своем докладе в «Точке кипения» Юлия Швакова.

Она также отметила необходимость усилить работу по информированию бизнеса о возможностях получить помощь государства.