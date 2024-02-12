В Рязани прошел юбилейный собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

10-я юбилейная встреча собак породы вест хайленд уайт терьер «Вестик-Фестик» прошла в рязанском Лесопарке 11 февраля. Это, пожалуй, единственное на сегодня в Рязани стабильно проводимое монопородное собачье мероприятие.

25 собачек, кратко называемых вестиками, из Рязани, Москвы и Коломны в морозную погоду прекрасно провели время в кругу своих соплеменников. В конкурсе поцелуев чемпионка Жу целовала своего хозяина без остановки аж 9 секунд!

Для хозяев вместе с ветеринарным врачом была проведена викторина на тему питания собак. А подарков было просто бесконечное количество. Кроме призов от партнеров фестиваля каждый участник «Вестик-Фестика» также принес подарок в общую «призовую корзину», поэтому задарили в этот день всех!

В следующий раз вестики и их хозяева соберутся в Рязани в последнее воскресенье лета. Подробности — в группе встречи «Вестик-Фестик» в ВК.