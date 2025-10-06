Понедельник, 6 октября, 2025
В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

Алексей Самохин

С 3 по 5 октября в Рязани прошел форум «Истоки патриотизма. Вот где, Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод». В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

Главной целью форума стало объединение усилий педагогического сообщества в формировании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и культуре.

Со словами приветствия к участникам обратились сенатор РФ Игорь Мурог и депутат Госдумы ФС РФ Андрей Красов.

– Именно сельский учитель часто становится тем, кто зажигает в детях любовь к родному языку и истории. Проведение «Есенинского диктанта» в этих стенах – прекрасная возможность для участников прикоснуться к живому слову и почувствовать свою связь с русской культурой, – отметил Игорь Мурог. – Уверен, что профессиональный диалог педагогов со всей страны поможет найти новые подходы в важнейшем деле – воспитании подрастающего поколения.

В свою очередь, Андрей Красов подчеркнул, что воспитание настоящих патриотов – это ответственная, очень сложная и одна из приоритетных задач современной школы.

– Вопросы гражданственности, нравственности, патриотизма, изучения истории своей семьи, любви к малой родине, формирования правильного отношения к родной стране – вот то немногое, что предстоит обсудить участникам Форума. Уверен, что их совместная работа будет иметь практическое воплощение на местах, – заявил парламентарий.

Кроме этого, участников форума приветствовали президент Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова, председатель координационного совета АССУЛ Людмила Дудова, и.о. министра образования Рязанской области Александра Кондратьева, первый проректор РГУ им. Есенина Ольга Щетинкина.

Одним из образовательных пунктов форума стал «Есенинский диктант», который провели председатель комитета Волгоградской городской Думы по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Лариса Тропкина и ученики волгоградского лицея №5 им. Гагарина. Вопросы были непростые! Например, вы знаете, портрет какого писателя, выпущенный к юбилею, получил Сергей в награду вместе с похвальным листом, закончив Константиновскую земскую школу? Подсказка – выпуск состоялся в 1909 году.

Замечательным входом в тему форума стало творческое выступление старшего преподавателя Института современного искусства и Театрального института им. Щукина Юлии Ромашиной. Она рассказала биографию Сергея Александровича с необычного ракурса. Тема небольшого спектакля, в котором звучали знакомые с детства поэтические строки, – «У родного крыльца: мать и Россия Сергея Есенина».

Второй день форума стал площадкой для обмена опытом и поиска новых подходов к воспитанию молодого поколения. Модератор основной образовательной части форума, заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Елена Елшина умело направляла дискуссию, акцентируя внимание на ключевых аспектах патриотического воспитания.

Участники форума активно обсуждали вопросы формирования у детей начальной школы любви к родному краю. Подчеркивалась важность использования краеведческого материала на уроках, проведения экскурсий по историческим местам и вовлечения школьников в исследовательскую деятельность. Особое внимание было уделено роли учителя в формировании любви к малой Родине через сохранение традиций и обычаев.

Не остались без внимания и вопросы профориентации школьников. Педагоги делились опытом организации мероприятий, направленных на знакомство учащихся с профессиями, востребованными в регионе. Поднималась тема организации работы классных руководителей. Обсуждались возможности использования ойконимов, как ресурса для изучения истории родного края.

Среди спикеров:

– Народные учителя РФ, абсолютные победители Всероссийского конкурса «Учитель года России» Зинаида Клементовская и Екатерина Филиппова,

– Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Алексей Овчинников.

Завершился форум торжественным подведением итогов «Есенинского диктанта». Победителям и призёрам были вручены дипломы и памятные сувениры. Также всем участникам и партнёрам форума были вручены сертификаты и благодарности.

Подарком для присутствующих стала литературная композиция «Исповедь хулигана» в исполнении главного библиотекаря, журналиста, режиссера Ирины Нечаевой.

Особое внимание было уделено культурной программе форума. Для участников были организованы экскурсии по библиотеке им. С.А. Есенина, где проходило мероприятие, и по центральным улицам города в сопровождении гидов турпроекта «Я вам покажу». Кульминацией стал праздник в Константиново, посвященный 130-летию Сергея Есенина.

Подводя итоги, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина отметила, что на форуме прозвучало множество интересных идей и ценных предложений, которые обязательно найдут своё применение в практической деятельности.

– Форум объединил нас любовью к творчеству Есенина, к его проникновенным строкам, воспевающим красоту русской природы и любовь к малой Родине. Именно эти темы – патриотизм, родной край, неразрывная связь с корнями – стали ключевыми в работе нашего форума. Мы вновь убедились в том, что поэзия Есенина не теряет своей актуальности. Она по-прежнему трогает сердца людей, заставляет задуматься о вечных ценностях и вдохновляет на добрые дела, – подчеркнула Елена Анатольевна. – Мы говорили о том, как воспитать в наших детствах детях чувство гордости за свою страну, за её богатую историю и самобытную культуру. Обсуждали, как с помощью поэзии Есенина научить детей видеть прекрасное в каждом мгновении жизни, как сохранять наши традиции и подготовить достойные кадры для села.

Елена Митина подчеркнула, что форум получился живым, плодотворным и, несомненно, запоминающимся благодаря активному участию и искренней заинтересованности каждого педагога.

– Пусть энергия, полученная на форуме, согревает ваши сердца и помогает в вашей такой важной и благородной работе. А поэзия Сергей Есенина всегда звучит в ваших душах и дарит радость, свет и вдохновение, – пожелала Елена Анатольевна.

Фото: Студенческий медиацентр У!Медиа

