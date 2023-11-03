Пятница, 3 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани прошел Фестиваль национальных культур

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

В РязГМУ им. Павлова прошел Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства.

От имени губернатора Рязанской области участников приветствовала первый зампред правительства Анна Рослякова. Она отметила, что в регионе делается много для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе среди студенческой молодежи. В рязанских вузах обучается около двух тысяч иностранных студентов из 53 стран.

Мы стараемся проводить больше встреч, где представители разных национальностей могут рассказать о своих традициях, образе жизни и культуре,

— передает слова Росляковой пресс-служба правительства.

На фестивале работала выставка, посвященная обычаям народов мира. В ее рамках состоялась дегустация национальных блюд.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах