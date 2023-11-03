В Рязани прошел Фестиваль национальных культур

В РязГМУ им. Павлова прошел Фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного единства.
От имени губернатора Рязанской области участников приветствовала первый зампред правительства Анна Рослякова. Она отметила, что в регионе делается много для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе среди студенческой молодежи. В рязанских вузах обучается около двух тысяч иностранных студентов из 53 стран.
На фестивале работала выставка, посвященная обычаям народов мира. В ее рамках состоялась дегустация национальных блюд.