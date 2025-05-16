В Рязани прошел фестиваль избирательной комиссии для студентов

16 мая в Доме молодежи Рязанской области состоялся Фестиваль избирательной комиссии «Наш выбор — наша ответственность» для студентов профессиональных и высших учебных заведений. Цель фестиваля, — формирование правовой и электоральной культуры молодых и будущих избирателей.

На открытии мероприятия перед участниками выступили почетные гости: председатель избирательной комиссии Рязанской области, — Сидоренко Андрей Анатольевич и председатель комитета по делам молодежи Рязанской области, — Косачев Виталий Владимирович.

В рамках фестиваля участники прослушали ряд лекций от экспертов в области избирательного права на темы, касающиеся предстоящих выборов в областную думу, особенностей организации избирательного процесса других государств, использования нейросетей в выборном процессе и работе в социальных сетях.

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Студенты также посетили тренинг на командообразование, интеллектуальную игру и выступили в роли избирателей и кандидатов в рамках проектной игры.