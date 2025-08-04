В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника

В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника. В нем приняли участие сотрудники и ветераны Московско-Рязанского территориального управления Московской железной дороги, представители регионального правительства, областной и городской Дум, администрации Рязани.

Заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Сергей Дмитров отметил, что в Рязанской области железная дорога активно развивается. В 2024 году было перевезено 1 миллион 800 тысяч пассажиров, что на 11% выше показателей 2023 года. За 6 месяцев этого года погрузка на сети РЖД в регионе составила 3,5 миллиона тонн. Основные перевозимые грузы – нефтепродукты, продовольственные товары, удобрения, металл. Развитие обеспечивают люди – в Московско-Рязанском регионе МЖД работают почти 6 тысяч человек, треть из них – молодежь.

«Уважаемы коллеги, я искренне благодарен вам за ответственное отношение к работе, готовность напряженно трудиться, добиваться результатов на благо нашего общества и родной страны. Уверен, что и далее мы будем выполнять намеченные планы, добиваться новых успехов, обеспечить организацию грузовых и пассажирских перевозок», – поблагодарил сотрудников Сергей Дмитров.

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение отраслевых, региональных и муниципальных наград, прошло чествование семейных профессиональных династий, чей общий железнодорожный стаж составляет более 100 лет. С концертной программой выступили творческие коллективы Рязани.