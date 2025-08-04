Понедельник, 4 августа, 2025
20.2 C
Рязань
Новости Рязани и области

В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника

7info7

В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника. В нем приняли участие сотрудники и ветераны Московско-Рязанского территориального управления Московской железной дороги, представители регионального правительства, областной и городской Дум, администрации Рязани.

Заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Сергей Дмитров отметил, что в Рязанской области железная дорога активно развивается. В 2024 году было перевезено 1 миллион 800 тысяч пассажиров, что на 11% выше показателей 2023 года. За 6 месяцев этого года погрузка на сети РЖД в регионе составила 3,5 миллиона тонн. Основные перевозимые грузы – нефтепродукты, продовольственные товары, удобрения, металл. Развитие обеспечивают люди – в Московско-Рязанском регионе МЖД работают почти 6 тысяч человек, треть из них – молодежь.

«Уважаемы коллеги, я искренне благодарен вам за ответственное отношение к работе, готовность напряженно трудиться, добиваться результатов на благо нашего общества и родной страны. Уверен, что и далее мы будем выполнять намеченные планы, добиваться новых успехов, обеспечить организацию грузовых и пассажирских перевозок», – поблагодарил сотрудников Сергей Дмитров.

В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.
В Рязани прошло торжество в честь Дня железнодорожника В Рязани в Муниципальном культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника.

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение отраслевых, региональных и муниципальных наград, прошло чествование семейных профессиональных династий, чей общий железнодорожный стаж составляет более 100 лет. С концертной программой выступили творческие коллективы Рязани.

Самые читаемые материалы

Новости России

Mash: в Дагестане жених сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

Жених в Махачкале дал невесте снюс и сорвал свадьбу на...
Новости России

«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно...
Общество

В селе Дубровичи размыло пляж на карьере «Аквамарин»

На кадрах видно, что сильный поток воды частично размыл песок на пляже. По информации рязанцев, «стена не выдержала напор воды с карьера».
Новости России

Южная часть Волгограда содрогнулась от мощного взрыва

Громкий звук потревожил жителей Красноармейского и Кировского районов Волгограда,...
Новости России

«На суде улыбался»: на Урале боец вернулся с СВО и убил жену

Военного, вернувшегося из зоны СВО, подозревают в убийстве жену...

Последние новости

Происшествия

Возбуждено уголовное дело о смерти рабочего во время опилки деревьев в Скопине

По данным следствия, двое рабочих, выполняя работы по опиловке деревьев на одной из улиц в городе Скопине Рязанской области, при обрушении металлической люльки специального транспортного средства (автовышка), в которой они находились, упали с большой высоты на землю. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, а второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.
Общество

В Рязани состоялась приемка учреждений дошкольного образования

В областном центре состоялась приемка 99 учреждений дошкольного образования, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани.
Погода

Дождь с грозой вновь пройдет в Рязанской области 5 августа

На территории Рязанской области 5 августа ожидается небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью и утром будет туман.
Общество

Рязанские школы готовятся к новому учебному году: на ремонт, безопасность и благоустройство выделено 299 млн рублей

На устранение нарушений противопожарного режима и текущее содержание систем пожарной охраны в школах направлены средства бюджета города Рязани в размере 13,2 млн. рублей. В этом году продолжается работа по усилению мер по обеспечению антитеррористической безопасности, мероприятия проводятся в 20 школах.
Общество

Павел Малков: Рязанскую молодежь отметили среди лучших на фестивале «Таврида.АРТ»

Павел Малков отметил, что в течение трех дней в Крыму прошли свыше 300 мероприятий, встреч, лекций, концертов и мастер-классов. На стенде Рязанской области ребята представили одежду, аксессуары и сувениры молодых дизайнеров.
Общество

Дворец детского творчества обновился к предстоящему учебному году

Были отремонтированы фойе центрального холла, фойе и коридор зрительного зала, коридоры первого и второго этажа центрального корпуса, фойе бассейна с лестничным пролётом, кабинет студии дизайна одежды (в нем также поставили новую мебель), оборудование для транспортировки инвалидов.
Новости мира

Шарий раскрыл гнусные тайны офиса Зеленского

Шарий делает вывод, что ближайшие месяцы могут стать поворотными в украинском кризисе
Новости России

Кардиолог назвал возможную причину гибели пловцов на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Смерть спортсменов во время заплывов в Нижнем Новгороде могла произойти из-за чрезмерной физической нагрузки и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.