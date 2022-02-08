В Рязани прошел блицтурнир в честь юбилея Президента Федерации хоккея Олега Смирнова

2 февраля свой юбилей отметил Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ, депутат Рязанской городской думы, Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Отметить большой праздник именинник решил необычно и по-спортивному. В честь данного события, 5 февраля, в ДС «Олимпийский» состоялся блицтурнир для хоккеистов-любителей дивизиона «50+». На лед вышли 3 команды: играющая в региональном чемпионате команда «Автомобилист» (в ее составе, кстати, играл именинник в форме под любимым 15 номером) сразилась с двумя сборными НХЛ, в состав которых вошли представители различных команд нашей области.

Поздравить юбиляра приехал Член Правления Федерации хоккея России, председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Он отметил, что «Олег Смирнов вносит огромный вклад в развитие хоккея не только в рязанском регионе, но и во всей России. Я счастлив, что в нашей стране есть человек, благодаря которому, любимые всеми вид спорта обязательно будет развиваться и продвигаться».

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Из рук Александра Якушева Олег Смирнов получил Благодарность Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, а также медаль имени Анатолия Тарасова «За развитие любительского хоккея».

От имени Правительства Рязанской области юбиляра приехал поздравить Заместитель Председателя Правительства Роман Петряев. Он вручил Смирнову памятный подарок и пожелал побольше сил и здоровья в дальнейшем достижении всех поставленных целей.

Всего в этот день зрители увидели три игры, которые прошли в упрощенном формате (каждый период длился всего по 10 минут), команды сыграли по принципу каждый с каждым. Во всех матчах было заметно желание каждого хоккеиста внести свой значимый вклад в победу и помочь команде забить как можно больше шайб. Хоккеистов активно поддерживали зрители, которые громко реагировали на все значимые моменты блицтурнира. Победителем блицтурнира стала команда «Автомобилист», они смогли одержать 2 победы в 2 играх.

В завершении праздника Олег Смирнов поблагодарил всех тех, кто пришел поддержать его в значимый юбилей. В благодарность за участие в матчах, все хоккеисты получили памятные призы. Весь праздник прошел под девизом – SmirnovTeam (в переводе «Команда Смирнова»). Теперь можно быть уверенными, что последователей у именинника будет еще больше.

СПРАВКА: Почти четверть века назад юбиляр основал компанию «Автоимпорт», которая объединяет в одну дружную семью 30 дилерских центров, 40 сервисных центров и 20 известных брендов. В 2012 году с подачи Смирнова создали региональное представительство Ночной хоккейной лиги. Благодаря его усилиям на ледовых аренах и других значимых площадках Рязань всего за 10 лет стала столицей любительского хоккея России.

В прошлом году заслуги Олега Смирнова в развитии одного из самых популярных в России видов спорта отметили на высшем уровне. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За Верность любительскому хоккею». Обладатель почетной награды никогда не стремится к излишней публичности, что не мешает ему оставаться одним из наиболее влиятельных бизнесменов и меценатов региона.