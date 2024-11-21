В Рязани прошел 2-ой этап по благоустройству сквера «Быстрец»

В областном центре прошел 2-ой этап благоустройства сквера «Быстрец» по проекту местной инициативы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.

На встрече присутствовали местные жители и представители депутатского корпуса. Вместе они оценили представленную в проекте планировку территории, санитарную прочистку, устройство пешеходных дорожек, ремонт одного из переходов. После презентации подрядчик и представители администрации города ответили на возникшие вопросы.

Работы 2 этапа были единогласно приняты. Активисты отметили, что территория на глазах меняется к лучшему, не все задачи пока решены, но оба этапа благоустройства сквера можно признать успешными.

Напомним, что в рамках 1 этапа благоустройства в 2023 году состоялись работы по обустройству пешеходной дорожки вдоль сквера в направлении школы №76 и уличного освещения.