Четверг, 21 ноября, 2024
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В Рязани прошел 2-ой этап по благоустройству сквера «Быстрец»

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Валерия Мединская
Фото с сайта администрации Рязанской области

В областном центре прошел 2-ой этап благоустройства сквера «Быстрец» по проекту местной инициативы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.

На встрече присутствовали местные жители и представители депутатского корпуса. Вместе они оценили представленную в проекте планировку территории, санитарную прочистку, устройство пешеходных дорожек, ремонт одного из переходов. После презентации подрядчик и представители администрации города ответили на возникшие вопросы.

Работы 2 этапа были единогласно приняты. Активисты отметили, что территория на глазах меняется к лучшему, не все задачи пока решены, но оба этапа благоустройства сквера можно признать успешными.

Напомним, что в рамках 1 этапа благоустройства в 2023 году состоялись работы по обустройству пешеходной дорожки вдоль сквера в направлении школы №76 и уличного освещения.

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