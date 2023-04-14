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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани прорабатывают «режим работы по расписанию» для коммерческих перевозчиков

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Власти Рязани рассматривают вопрос перехода коммерческих перевозчиков в «режим работы по расписанию».

Речь идёт о том, чтобы рейс засчитывался лишь при прибытии на остановку к установленному времени. За нарушение графика могут ввести административную ответственность.

На работу автобусов 77 маршрута пожаловалась на личном приёме у Елены Сорокиной председатель ТОС посёлка Карцево. По её словам, перевозчики не доезжают до посёлка и пропускают рейсы.

Глава администрации Рязани сообщила, что сейчас усилен контроль за перевозчиками.

Елена Сорокина: «Выплата субсидий перевозчикам теперь зависит от исполнения расписания. Выполнил не менее 80% рейсов от плана – получит субсидию, не выполнил – льготников везёт за свой счёт»

По словам градоначальника, такой подход уже показал свою эффективность.

На личном приёме к градоначальнику обратились также заявители с вопросом о расселении сгоревшего в 2010 году дома. Елена Сорокина сообщила, что продолжается индивидуальная работа с каждой семьёй. Сразу после личного приёма одна из жительниц поехала смотреть муниципальную квартиру для переселения в сопровождении сотрудников управления энергетики и ЖКХ.

Ещё один вопрос – состояние дороги на Карцево. Глава администрации города отметила, что в 2023 году в планах – сделать проект ремонта участка автодороги от Восточной окружной до посёлка. Пока там проведут ямочный ремонт в качестве временной меры.

В Рязани прорабатывают «режим работы по расписанию» для коммерческих перевозчиков

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