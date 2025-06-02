В Рязани пропал Артём Никифоров, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 1 июня 2025 года. В день пропажи был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серо-белые кроссовки.
Особые приметы: рост 162 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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