В Рязани пропал Артём Никифоров, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 июня 2025 года. В день пропажи был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серо-белые кроссовки.

Особые приметы: рост 162 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.