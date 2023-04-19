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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани пропал 37-летний мужчина

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязани ищут пропавшего мужчину 1986 года рождения. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

37-летний Ринат Раудатович Камалетдинов пропал 2 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза чёрные.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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