В Рязани прокуратура защитила подростков, обманутых владельцем ПВЗ

В Рязани прокуратура Октябрьского района помогла защитить трудовые права подростков. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Двое несовершеннолетних рязанцев на время летних каникул устроились на работу к индивидуальному предпринимателю в пункт выдачи заказов маркетплейса (ПВЗ). Трудовой договор с работниками не заключили, при увольнении зарплату выплатили не полностью.

Прокурор обратился в суд в защиту прав юных рязанцев. Его требования удовлетворены. С работодателя взыскали невыплаченную зарплату и компенсацию морального ущерба — в общей сложности 35 тысяч рублей.