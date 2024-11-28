В Рязани прокуратура выявила нарушения при содержании автомобильных дорог

Областная прокуратура внесла представление мэру Рязани за нарушения при содержании автомобильных дорог на нескольких улицах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции провели проверку в сфере безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на некоторых участках дорог на улицах Есенина (от д. № 13 Г до д. № 68) и Октябрьской (вблизи д. 12/14) имеются выбоины и колеи, размеры которых превышают предельно допустимые нормы. Такие же проблемы обнаружили на участке дороги от д. 2 по ул. Солотчинское шоссе до д. 27 по ул. Быстрецкой.

Кроме того, между д. 13 по ул. Магистральной и д. 2 корпус 1 по ул. Бронной присутствует застой воды, а также грунт и щебень, загрязняющие дорогу.