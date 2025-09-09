В Рязани прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону 

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что на поднадзорной территории по договорам с предприятием тепловых сетей идут работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов на улице Новосёлов и проезде Яблочкова.

Чтобы не допустить срывов сроков, прокуратура района вынесла руководителям подрядных организаций предостережения.

Кроме того, при проверке выявили нарушения во время капитального ремонта систем отопления в нескольких многоквартирных домах. В адрес двух организаций внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле.

Ранее прокуратура выявила ещё одно нарушение. Более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации из-за некорректной работы «Единой цифровой платформы».