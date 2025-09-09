Вторник, 9 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Общество

В Рязани прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону 

Алексей Самохин
Image by Freepik

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что на поднадзорной территории по договорам с предприятием тепловых сетей идут работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов на улице Новосёлов и проезде Яблочкова.

Чтобы не допустить срывов сроков, прокуратура района вынесла руководителям подрядных организаций предостережения.

Кроме того, при проверке выявили нарушения во время капитального ремонта систем отопления в нескольких многоквартирных домах. В адрес двух организаций внесены представления. 

Устранение нарушений находится на контроле.

Ранее прокуратура выявила ещё одно нарушение. Более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации из-за некорректной работы «Единой цифровой платформы».

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости Касимова

В Касимове сгорел жилой дачный дом

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали. 
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Происшествия

Пятерых мигрантов-преступников депортировали из Рязани полицейские

На родину отправлены четверо выходцев из стран средней Азии и одна африканка.
Новости России

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

На звезде, где горит Вечный огонь, была приготовлена яичница. Рядом остался обугленный шпагат.
Новости России

Несколько крокодилов откачали после пожара на ферме в Ейске — SHOT

Только каким-то чудом несколько крокодилов выжили, так как здание полностью уничтожено.
Общество

Эксперты пытаются установить имя автора декоративных панно в переходе у «Барса» в Рязани

В 2021 году, когда в переходе были демонтированы торговые павильоны, горожане впервые за много лет увидели декоративные панно с несколько идеализированными видами Рязани.
Медицина

Минздрав ответил рязанке, пожаловавшейся на очереди и нехватку врачей

Представители Минздрава Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова ответили на жалобу жительницы Рязани.
Общество

Таймлапс полного лунного затмения показал рязанский фотограф

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. Видео автор опубликовал в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».
Интересное

Гороскоп на вторник, 9 сентября: день испытаний и новых возможностей

Гороскоп на 9 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: советы по работе, учёбе, саморазвитию, здоровью, продуктивности и личным отношениям.