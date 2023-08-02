В Рязани прокуратура помогла предпринимателю

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права рязанского предпринимателя. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По результатам проверки обращения предпринимателя прокуратурой Советского района Рязани установлено, что организацией, предоставляющей меры поддержки бизнесу, было необоснованно отказано предпринимателю в предоставлении услуги по популяризации товаров (работ, услуг), участии в выставочно-ярмарочном мероприятии в связи с отсутствием необходимого финансирования.

По результатам проверки прокурором руководителю организации, осуществляющей поддержку бизнеса, внесено представление, которое рассмотрено, предпринимателю оказана услуга по популяризации товаров (работ, услуг), участии в выставочно-ярмарочном мероприятии.