В Рязани проконтролировали ремонт школ

Депутат государственной думы Андрей Красов совместно с заместителем главы администрации Рязани Ларисой Крохалевой и представителями профильных структурных подразделений проконтролировали ремонт в школе №70, лицее №52, а также в детской школе искусств №5.

В школе №70 уже отремонтированы кровля и входные группы, заменены окна, системы отопления, водоснабжения и канализации, произведен монтаж электрооборудования, обновлена пожарная сигнализация, выполнен внутренний ремонт учебных классов и коридоров, спортивного и актового залов, раздевалок, библиотеки. Кроме этого, там также будет благоустроена территория школы.

В лицее №52 в рамках капитальных работ заменили коммуникации, провели ремонт крыши, частичную замену окон и внутреннюю отделку. В ближайшее время там установят турникет, автоматические ворота, заменят системы освещения и проведут благоустройство территории.

Ремонт детской школы искусств №5 ведется в рамках национального проекта «Культура». На территории учреждения уже возвели новый 3-этажный корпус. В здании школы также будет оборудовано 27 современных кабинетов, появится большой акустический концертный зал и пройдет ремонт малого зала для хоровых коллективов.

В этом году в Рязани по нацпроекту «Развитие образования» пройдет капитальный ремонт семи школ, отмечает пресс-служба администрации города. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.