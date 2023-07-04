В Рязани пройдут творческие встречи с Народным артистом РФ, кинорежиссером Николаем Бурляевым

В субботу, 8 июля, в Рязани состоятся две встречи с Народным артистом РФ, кинорежиссером, президентом Международного кинофорума «Золотой Витязь», председателем Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» Николаем Петровичем Бурляевым. Об этом 7info сообщили организаторы.

Первая пройдет в стенах Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина в 11 часов. Это будет презентация книги Бурляева об Андрее Тарковском «Боже! Чувствую руку Твою на затылке моём». Творческая встреча пройдет совместно с конференцией «Культурный фронт России», где будут подняты вопросы, связанные с духовной и культурной жизнью страны и Рязани.

Вторая встреча запланирована в кинотеатре «Киномакс» в 17 часов. Это будет премьерный показ фильма Н. П. Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!», посвященного творчеству кинорежиссера Андрея Тарковского.

Николай Бурляев снимался в главных ролях в двух фильмах Тарковского: «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Оба фильма получили высокие награды на европейских кинофестивалях. Тарковскому пришлось эмигрировать из СССР, но творчество его проникнуто ностальгией по родной культуре и литературе. Бурляев считает, что Тарковский — самый настоящий христианский режиссер, ищущий Бога. И в своем документальном фильме доказывает это, показывая красоты русской земли и отношение Тарковского к Родине.

Виды дома Тарковского в Путятинском районе Рязанской области также вошли в этот документальный фильм, который идет 52 минуты.

Возрастное ограничение: 12+