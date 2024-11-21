В Рязани пройдут рейды по пешеходам

Сегодня в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.

Пешеходный переход является местом повышенной опасности. Нередко именно здесь участники дорожного движения совершают ошибки. Для их предотвращения сотрудники полиции и организуют подобные рейды.

Проверки пройдут в местах, где регистрируется самое большое количество нарушении Правил дорожного движения со стороны пешеходов. В ходе рейдов сотрудники полиции будут проводить профилактические беседы с гражданами, напомнят им основные принципы безопасного пересечения дороги.