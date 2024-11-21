Четверг, 21 ноября, 2024
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В Рязани пройдут рейды по пешеходам

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Валерия Мединская
Image by Freepik

Сегодня в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.

Пешеходный переход является местом повышенной опасности. Нередко именно здесь участники дорожного движения совершают ошибки. Для их предотвращения сотрудники полиции и организуют подобные рейды.

Проверки пройдут в местах, где регистрируется самое большое количество нарушении Правил дорожного движения со стороны пешеходов. В ходе рейдов сотрудники полиции будут проводить профилактические беседы с гражданами, напомнят им основные принципы безопасного пересечения дороги.

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