В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга

Гости покажут на сцене Рязанского театра кукол три постановки: «Мумий-тролль и шляпа волшебника», современную сказку «Домашние монстры» и сказку для взрослых «Ваня». Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.
Коллектив «Karlsson Haus» — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат и участник многочисленных международных и всероссийских театральных фестивалей.
Спектакли «Karlsson Haus» предназначены для того, чтобы на целый час взрослые забыли о работе и заботах, а ребенок мог быть просто самим собой — радоваться, сопереживать и фантазировать.
Полная афиша гастролей доступна на сайте Рязанского театра кукол по ссылке.
Приобрести билеты на показы можно, в том числе, с помощью Пушкинской карты.
«Мумий-тролль и шляпа волшебника»
Спектакль по мотивам сказок Туве Янссон
Хотите попасть в страну безмятежного детства? В страну, где самые обыкновенные события могут сделать вас необыкновенно счастливыми? Хотите? Тогда вам в Муми-дол, край чудес и открытий, где каждый день — праздник. Сам по себе. И необязательно искать повод.
Режиссер: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Петр Васильев
Художник: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алевтина Торик
0+.
Спектакль рекомендован для детей от 4 лет.
Продолжительность: 1 час.
«Домашние монстры»
Эта история произошла в самом обычном доме. Хотя такой ли он обычный, если его заполнили вредные, но забавные соседи? Один занял ванную комнату и поет там арии, другой проводит странные эксперименты на чердаке, третий выпил весь кофе, а что делают остальные… Не передать словами! Кажется, они настоящие монстры! А когда в доме живут такие существа, жизнь превращается в забавное приключение.
Спектакль — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».
Режиссер: Светлана Бень (кабаре-бэнд «Серебряная свадьба», театр «Картонка»)
Художник: Лина Хесина
0+.
Спектакль рекомендован для детей от 4 лет.
Продолжительность: 1 час.
«Ваня»
Сказка про Ваню и загадочную русскую душу.
Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».
Рядом с нами, далеко или близко, непременно должен жить Дракон. Если Дракона нет, его надо выдумать. Если Дракона нет, с кем тогда сражаться? Зачем тогда нужны чудобогатыри? А они нам обязательно нужны! Иначе кто нам поможет? Кто нас спасет?
Хотя бы в сказке.
Конечно же, Ваня!
Из сказки о том, каким чудесным образом Ваня произошел, как отправился он чудище поганое (Дракона, значит) искать, и чем эти странствия закончились, вы узнаете чуть больше о загадочной русской душе.
РЕЖИССЕР: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алексей Лелявский
ХУДОЖНИК: номинант Национальной театральной Премии «Золотая маска» Александр Вахрамеев
РОЛЬ ВАНИ ИСПОЛНЯЕТ лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Михаил Шеломенцев
16+
Продолжительность: 1 час 10 минут
Награды и премии
- Российская Национальная театральная Премия «Золотая маска» в номинациях: «лучшая работа режиссера в театре кукол» (Алексей Лелявский), «лучшая работа актера в театре кукол» (Михаил Шеломенцев).
- Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинациях: «лучший спектакль в театре кукол» и «лучшая работа актера в театре кукол» (Михаил Шеломенцев).
- Молодежная премия Санкт-Петербурга в области художественного творчества (Михаил Шеломенцев).
- Фестиваль «Петрушка Великий» (Екатеринбург) — диплом за «лучшую актерскую работу» (Михаил Шеломенцев).
- Фестиваль «Соломенный жаворонок» (Челябинск) — диплом за «лучшую актерскую работу» (Михаил Шеломенцев).
- ХХVII Международный фестиваль театров кукол в Бельско-Бяла (Польша) — специальная награда за исполнение роли Вани (Михаил Шеломенцев), Почетный диплом за высокий уровень профессионального мастерства и артистизма (Михаил Шеломенцев), награда Польского сообщества театральных артистов (Михаил Шеломенцев).
- Гран-при ХХХ Международного фестивалям Valise (Ломжа, Польша), а так же специальная награда за исполнение роли Вани (Михаил Шеломенцев).
- Гран-при Международного театрального фестиваля «Маскарад» (Жешув, Польша).
- Гран-при Международного театрального фестиваля «Карусель» (Лодзь, Польша).
- Гран-при Международного фестиваля спектаклей для взрослого зрителя театров кукол «Пьеро» (Стара-Загора, Болгария).
- ХII Международный фестиваль театров кукол Spectaculo Interesse (Острава, Чехия) — награда за «лучшую актерскую работу» (Михаил Шеломенцев).