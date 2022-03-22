В Рязани пройдут гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга

Гости покажут на сцене Рязанского театра кукол три постановки: «Мумий-тролль и шляпа волшебника», современную сказку «Домашние монстры» и сказку для взрослых «Ваня». Гастроли продлятся с 15 по 17 апреля.

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Коллектив «Karlsson Haus» — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат и участник многочисленных международных и всероссийских театральных фестивалей.

Спектакли «Karlsson Haus» предназначены для того, чтобы на целый час взрослые забыли о работе и заботах, а ребенок мог быть просто самим собой — радоваться, сопереживать и фантазировать.

Полная афиша гастролей доступна на сайте Рязанского театра кукол по ссылке.

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Приобрести билеты на показы можно, в том числе, с помощью Пушкинской карты.

«Мумий-тролль и шляпа волшебника»

Спектакль по мотивам сказок Туве Янссон

Хотите попасть в страну безмятежного детства? В страну, где самые обыкновенные события могут сделать вас необыкновенно счастливыми? Хотите? Тогда вам в Муми-дол, край чудес и открытий, где каждый день — праздник. Сам по себе. И необязательно искать повод.

Режиссер: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Петр Васильев

Художник: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алевтина Торик

0+.

Спектакль рекомендован для детей от 4 лет.

Продолжительность: 1 час.

«Домашние монстры»

Эта история произошла в самом обычном доме. Хотя такой ли он обычный, если его заполнили вредные, но забавные соседи? Один занял ванную комнату и поет там арии, другой проводит странные эксперименты на чердаке, третий выпил весь кофе, а что делают остальные… Не передать словами! Кажется, они настоящие монстры! А когда в доме живут такие существа, жизнь превращается в забавное приключение.

Спектакль — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Режиссер: Светлана Бень (кабаре-бэнд «Серебряная свадьба», театр «Картонка»)

Художник: Лина Хесина

0+.

Спектакль рекомендован для детей от 4 лет.

Продолжительность: 1 час.

«Ваня»

Сказка про Ваню и загадочную русскую душу.

Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Рядом с нами, далеко или близко, непременно должен жить Дракон. Если Дракона нет, его надо выдумать. Если Дракона нет, с кем тогда сражаться? Зачем тогда нужны чудобогатыри? А они нам обязательно нужны! Иначе кто нам поможет? Кто нас спасет?

Хотя бы в сказке.

Конечно же, Ваня!

Из сказки о том, каким чудесным образом Ваня произошел, как отправился он чудище поганое (Дракона, значит) искать, и чем эти странствия закончились, вы узнаете чуть больше о загадочной русской душе.

РЕЖИССЕР: лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алексей Лелявский

ХУДОЖНИК: номинант Национальной театральной Премии «Золотая маска» Александр Вахрамеев

РОЛЬ ВАНИ ИСПОЛНЯЕТ лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Михаил Шеломенцев

16+

Продолжительность: 1 час 10 минут

Награды и премии

Российская Национальная театральная Премия «Золотая маска» в номинациях: «лучшая работа режиссера в театре кукол» (Алексей Лелявский), «лучшая работа актера в театре кукол» (Михаил Шеломенцев).

Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинациях: «лучший спектакль в театре кукол» и «лучшая работа актера в театре кукол» (Михаил Шеломенцев).

Молодежная премия Санкт-Петербурга в области художественного творчества (Михаил Шеломенцев).

Фестиваль «Петрушка Великий» (Екатеринбург) — диплом за «лучшую актерскую работу» (Михаил Шеломенцев).

Фестиваль «Соломенный жаворонок» (Челябинск) — диплом за «лучшую актерскую работу» (Михаил Шеломенцев).

ХХVII Международный фестиваль театров кукол в Бельско-Бяла (Польша) — специальная награда за исполнение роли Вани (Михаил Шеломенцев), Почетный диплом за высокий уровень профессионального мастерства и артистизма (Михаил Шеломенцев), награда Польского сообщества театральных артистов (Михаил Шеломенцев).

Гран-при ХХХ Международного фестивалям Valise (Ломжа, Польша), а так же специальная награда за исполнение роли Вани (Михаил Шеломенцев).

Гран-при Международного театрального фестиваля «Маскарад» (Жешув, Польша).

Гран-при Международного театрального фестиваля «Карусель» (Лодзь, Польша).

Гран-при Международного фестиваля спектаклей для взрослого зрителя театров кукол «Пьеро» (Стара-Загора, Болгария).