В Рязани пройдут гастроли Московского театра «Русская песня» со спектаклем «Калина красная»

14 сентября 2025 года состоятся «Большие гастроли» Московского государственного академического театра «Русская песня» в Рязани, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене ГАУК «Рязанская областная филармония» пройдет показ спектакля «Калина красная» (16+) по рассказам Василия Шукшина.

Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

«Получив в очередной раз приглашение принять участие в программе «Большие гастроли», мы решили, что отправимся по городам со спектаклем «Калина красная» по рассказам Василия Шукшина, — делится информацией художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра «Русская песня», народная артистка России Надежда Бабкина. — Материал сложный, но очень близкий нам по духу и содержанию. Каждое слово Шукшина — чистое, искреннее, в каждом живет душа, боль, любовь, вера, наивность и великая мудрость народа. Подтверждение тому, что выбор сделан правильный, мы получили на днях, когда отправились в гастрольный тур по Вологодской области в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». За десять дней мы должны были дать по концерту в десяти населенных пунктах. Один из них — город Белозерск, где, как оказалось, Василий Шукшин снимал свою «Калину красную» в 1974 году. Ну чем не знак, что правильной дорогой идем?! Приехав в Белозерск, тут же отправились на экскурсию по этому крохотному городочку, улицы которого помнят и самого Василия Макаровича, и Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину. И дом купца Калинина видели, где проживала съемочная группа. А потом еще и в деревню Садовая, что неподалеку, съездили — там основные съемки проходили. Я, кстати сказать, однажды была и на родине Шукшина, на Алтае. Попала на ту территорию, где Василий Макарович воспитывался, жил. И пришла в ту школу, а перед школой стоит памятник маме, который был создан и по его желанию в том числе. Я жила в другой деревне, на юге России, и как человеку деревенскому мне эта тема очень близка. Нам очень хочется показать этот дух, мужика настоящего, огромной души человека, который безумно любил свой край, а еще — дать возможность зрителям почувствовать себя единым народом – с корнями, историей, культурой».

«Большие гастроли» театра под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной в старинном русском городе Рязань символичны. Рязанская земля – родина сильных людей и великих поэтов, исследователей и первооткрывателей. История, написанная Василием Шукшиным, обязательно отзовется в сердце тех, кто живет здесь, в этом замечательном городе.

Для театра 2025 год – особенный. Ансамблю «Русская песня», который стал основой творческого коллектива одноименного театра, осенью исполняется 50 лет. Именно с работы над сохранением и популяризацией народной певческой культуры, по сути, начался театр «Русская песня». Той самой культуры, которая ярко и неподражаемо представлена в спектакле «Калина красная».

Сюжет этой щемящей душу человеческой истории остался неизменен: вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе», отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке.

По мнению режиссера-постановщика Дмитрия Петруня, «Калина красная» — история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле: «Моя главная задача — уйти от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом. Тем более что в киносценарии детально прописаны только два персонажа — он и она. Все остальные — постольку-поскольку. И мы решили вставить еще несколько произведений Василия Макаровича. Все рассказы, которые мы использовали в спектакле «Калина красная», либо раскрывают определенную тему чуть объемней, чем в киносценарии, либо характер того или иного персонажа, либо добавляют юмора в историю. Чтобы объемней и красочней рассказать про тюрьму. Чтобы более явно обозначить характеры персонажей, которые живут в деревне, была придумана семья по соседству. Героиня Надежды Георгиевны — персонаж, который пришел в «Калину красную» из другого рассказа. Самое сложное, пожалуй, было — подобрать актера на роль Егора Прокудина. Исполнитель должен гармонично вписываться в эту роль, соответствовать психотипу главного героя. У нас в этой роли Андрей Мерзликин и Дмитрий Миллер. Понимаю, что приходится преодолевать стереотипное восприятие зрителей. Но, на мой взгляд, не всегда надо ориентироваться на стереотипы».

«Калина красная» — спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.