В Рязани пройдут благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки

В пятницу, 15 декабря, по инициативе губернатора Павла Малкова в Рязанской области пройдут благотворительные показы ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Праздничное шоу по мотивам одноименной сказки А.С. Пушкина покажут в ДС «Олимпийский». На него приглашаются юные рязанцы в возрасте от 5 до 18 лет.

Благотворительные показы пройдут для детей участников СВО, ребят из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей, которые остались без родителей.

Всего запланированы три представления – в 11:00, 14:00 и 17:00.

Записаться на представление можно по телефону: +7 (4912) 51-36-70.