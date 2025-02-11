В Рязани пройдёт забег, посвященный Дню защитника Отечества

21 февраля в 16:00 в Нижнем городском парке города Рязани состоится забег, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рязанцев пригласили принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии.

Забеги состоятся в следующих категориях:

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девочки от 6 до 8 лет (дистанция 150 м);

мальчики от 6 до 8 лет (дистанция 150 м);

девочки от 9 до 11 лет (дистанция 300 м);

мальчики от 9 до 11 лет (дистанция 300 м);

девочки от 12 до 14 лет (дистанция 450 м);

мальчики от 12 до 14 лет (дистанция 450 м);

девушки от 15 до 18 лет (дистанция 450 м);

юноши от 15 до 18 лет (дистанция 450 м);

женщины от 19 до 30 лет (дистанция 450 м);

мужчины от 19 до 30 лет (дистанция 450 м);

женщины 31 год и старше (дистанция 450 м);

мужчины 31 год и старше (дистанция 450 м).

Отдельно будут награждены победители в номинациях «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Самый патриотичный участник».

Заявки на участие принимаются до 14:00 20 февраля на электронную почту aemberg96@yandex.ru или по телефону: 8 910 568 40 01.