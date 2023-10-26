В Рязани пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс «Дыхание сцены»

3 декабря в Рязани впервые пройдёт Всероссийский мультиформатный фестиваль-конкурс творчества и искусства «Дыхание сцены». Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проводится при поддержке министерства культуры Рязанской области.

На большой сцене покажут свое мастерство обучающиеся учреждений дополнительного, общего, среднего профессионального, высшего профессионального образования, учреждений культуры и искусства.

В программе фестиваля:

Выступления конкурсантов;

Мастер классы для детей и круглый стол для руководителей от членов профессионального жюри;

Фото и видеосъёмка;

Памятные подарки каждому участнику;

Интерактивные программы для детей.

Площадкой фестиваля станет СДК РГАТУ (улица Костычева, 1).

Жюри фестиваля:

Сергей Афанасов, педагог по современному танцу. Высшее хореографическое образование по специальности «педагог современного танца» ТГУ им. Г. Р. Державина. Участник проекта «Танцы на ТНТ».

Сергей Горбатов, преподаватель народно-характерного танца в Академии танца Бориса Эйфмана.

Юлия Калёнова, старший преподаватель кафедры хореографии Санкт-Петербургского Государственного Института Культуры.

Анжелика Алфёрова, продюсер, наставник, певица, актриса, педагог, автор песен, эксперт в тв шоу на центральных каналах, жюри топовых вокальных конкурсов.

Елена Яловая, певица, преподаватель «Школы джаза и мюзикла «J&M School» г. Санкт-Петербург. Педагог по эстрадно-джазовому вокалу и импровизации ДШИ имени И. О. Дунаевского, детский психолог, экс-солистка Филармонии Джазовой музыки (г. Санкт Петербург).

Елена Солдатова, почетный работник образования РФ, Лауреат Премии Правительства Москвы, Заслуженный деятель Московского Музыкального Общества, певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории по вокалу и художественный руководитель студии «МегаСаунд» Московского Дворца Пионеров.

Возрастное ограничение: 6+.