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В Рязани пройдёт VI Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

7info

13 сентября в Рязани стартует важное для региональной экономики событие — VI Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.

Цель форума — наладить взаимные поставки товаров с дружественными странами, расширить географию поиска новых партнеров в условиях санкций. В работе мероприятия примут участие представители российского и зарубежного бизнеса, исполнительной власти, инфраструктуры поддержки предпринимателей, международных сообществ и организаций. На этот раз ждем гостей из Китая, Турции, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении и с Кубы. На мероприятие также приглашено руководство Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Организатор форума — Агентство развития бизнеса Рязанской области при поддержке правительства региона.

В программе форума — биржа контактов, B2B переговоры с иностранными участниками, пленарная и стратегическая сессии с экспертами. Темами обсуждения станут активизация экспортно-импортных потоков, новые логистические маршруты, а также совершенствование механизмов господдержки бизнеса при выходе на иностранные рынки.

Биржа контактов состоится 14 сентября в «Точке кипения» по адресу ул. Каширина, 1Б. Мероприятие дает экспортно ориентированным предприятиям возможность установить новые деловые связи и заключить зарубежные контракты.

— Отмечу, что иностранные партнеры заинтересованы в поставках стройматериалов, продуктов, товаров для детей и другой продукции, — написала Швакова.
— Экономика не может развиваться в изоляции, и мы прилагаем серьезные усилия, чтобы помочь нашим предприятиям сохранить международные связи и установить новые. Приглашаю на форум всех, кто хочет вывести свой бизнес на новый уровень путем выхода на экспорт или расширить внешнеэкономические связи.

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