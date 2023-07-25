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В Рязани пройдёт общественное обсуждение благоустройства сквера ЖКХ

7info7

26 июля в Рязани пройдёт общественное обсуждение проекта по благоустройству сквера ЖКХ. Сквер находится в Канищеве, он стал лидером рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Московском районе. За его благоустройство проголосовали 5482 человек.

Участие в обсуждении примут жители Рязани и представители городских сообществ. Идеи и предложения общественности войдут в основу проекта благоустройства.

Встреча состоится в Центральной деткой библиотеке (улица Станкозаводкая, д. 27). По вопросам участия можно обращаться в управление общественных отношений администрации по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.

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