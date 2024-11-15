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В Рязани пройдёт мультиформатный фестиваль-конкурс «Дыхание сцены»

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Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

В субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в Рязани пройдёт Всероссийский мультиформатный фестиваль-конкурс творчества и искусства «Дыхание сцены» (6+).

Конкурсанты будут состязаться в номинации «вокал».

В Рязани пройдёт мультиформатный фестиваль-конкурс "Дыхание сцены"

В программе:

Выступления конкурсантов;

Мастер классы для детей и круглый стол для руководителей от членов профессионального жюри;

Интерактивные программы для детей.

Фестиваль пройдёт на сцене РГАТУ им. Костычева.

Телефон для справок: 8-952-126-60-00. Заявки на участие принимают по ссылке.

Положение о конкурсе доступно в официальной группе события.

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