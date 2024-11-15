В Рязани пройдёт мультиформатный фестиваль-конкурс «Дыхание сцены»

В субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в Рязани пройдёт Всероссийский мультиформатный фестиваль-конкурс творчества и искусства «Дыхание сцены» (6+).
Конкурсанты будут состязаться в номинации «вокал».
В программе:
Выступления конкурсантов;
Мастер классы для детей и круглый стол для руководителей от членов профессионального жюри;
Интерактивные программы для детей.
Фестиваль пройдёт на сцене РГАТУ им. Костычева.
Телефон для справок: 8-952-126-60-00. Заявки на участие принимают по ссылке.
Положение о конкурсе доступно в официальной группе события.