7.8 C
Рязань
Четверг, 5 мая, 2022

В Рязани пройдёт акция «Синий платочек — музыка Победы»

spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани пройдёт акция «Синий платочек — музыка Победы»

7info7

9 мая в 15.00, в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на площади около Рязанской филармонии в третий раз пройдёт социокультурный проект «Синий платочек – музыка Победы». Организатор проекта – Рязанская областная филармония, при поддержке правительства Рязанской области, благотворительного фонда социокультурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» (Москва).

- Реклама -

Партнёры проекта: Рязанский областной государственный художественный музей имени И.П. Пожалостина, Губернский молодежный бал, оркестр 137 гвардейского парашютно-десантного полка, центр исторического туризма «Лики прошлого», танцевальная студия ПАО Завод «Красное знамя».

Главные задачи проекта – воссоздание праздничной атмосферы Дня Победы 1945 года, гражданское единение и укрепление связи поколений, сохранение и актуализация исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира.

  • Мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» с программой «Эх, путь-дорожка фронтовая»;
  • Военный оркестр 137 гвардейского парашютно-десантного полка и школа танцев «Губернский бал» с программой «Я услышал мелодию вальса»;
  • Алексей Свиридов (вокал), Елена Браткова (вокал), Татьяна Мозина (фортепиано), Ольга Дьяченко (скрипка) с программой «Утомленное солнце»;
  • Татьяна Тураева (вокал), Татьяна Мозина (фортепиано) с программой «Жди меня, и я вернусь…»;
  • Камерный ансамбль «Солисты Рязани» с программой «Рио-Рита» при участии танцевального коллектива «Вне времени» ПАО завода «Красное знамя».

Помимо музыкальной программы, будут работать интерактивные площадки:

  • конкурс Центра исторического туризма «Лики прошлого» «Мой старый патефон»;
  • мастер-классы и выставка «Озаренные светом Победы» Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина;
  • выставка ретро-автомобилей «Путь — дорожка фронтовая…»;
  • фотозона у рояля «К.И. Шульженко. Синий платочек»;
  • точка общественного питания «Солдатская каша».
В Рязани пройдёт акция "Синий платочек - музыка Победы"
- Реклама -

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Возрастное ограничение 0+

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru