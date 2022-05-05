В Рязани пройдёт акция «Синий платочек — музыка Победы»

9 мая в 15.00, в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на площади около Рязанской филармонии в третий раз пройдёт социокультурный проект «Синий платочек – музыка Победы». Организатор проекта – Рязанская областная филармония, при поддержке правительства Рязанской области, благотворительного фонда социокультурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» (Москва).

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Партнёры проекта: Рязанский областной государственный художественный музей имени И.П. Пожалостина, Губернский молодежный бал, оркестр 137 гвардейского парашютно-десантного полка, центр исторического туризма «Лики прошлого», танцевальная студия ПАО Завод «Красное знамя».

Главные задачи проекта – воссоздание праздничной атмосферы Дня Победы 1945 года, гражданское единение и укрепление связи поколений, сохранение и актуализация исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира.

Мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» с программой «Эх, путь-дорожка фронтовая»;

Военный оркестр 137 гвардейского парашютно-десантного полка и школа танцев «Губернский бал» с программой «Я услышал мелодию вальса»;

Алексей Свиридов (вокал), Елена Браткова (вокал), Татьяна Мозина (фортепиано), Ольга Дьяченко (скрипка) с программой «Утомленное солнце»;

Татьяна Тураева (вокал), Татьяна Мозина (фортепиано) с программой «Жди меня, и я вернусь…»;

Камерный ансамбль «Солисты Рязани» с программой «Рио-Рита» при участии танцевального коллектива «Вне времени» ПАО завода «Красное знамя».

Помимо музыкальной программы, будут работать интерактивные площадки:

конкурс Центра исторического туризма «Лики прошлого» «Мой старый патефон»;

мастер-классы и выставка «Озаренные светом Победы» Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина;

выставка ретро-автомобилей «Путь — дорожка фронтовая…»;

фотозона у рояля «К.И. Шульженко. Синий платочек»;

точка общественного питания «Солдатская каша».

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ВХОД СВОБОДНЫЙ

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