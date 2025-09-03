В Рязани пройдет VIII фестиваль урожая «Спожинки»

6 сентября с 9:00 до 15:00 на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева (ул. Костычева, 1) пройдет VIII региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки». Мероприятие традиционно посвящено достижениям аграриев и пищевой промышленности региона.

В этом году фестиваль приобретает особое звучание: он будет посвящен героическому труду работников сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Великой Победы. Гости праздника смогут узнать о самоотверженности и доблести тружеников тыла.

Более 150 агропредприятий области готовятся представить жителям и гостям города весь потенций «хлебосольного края». Для посетителей организаторы подготовили обширную программу: выставка современной сельхозтехники и агродронов, выставка сельскохозяйственных животных, традиционный конкурс «Рязанский каравай 2025», экспозиции районов и городских округов с их лучшей продукцией, презентация достижений молодых ученых-аграриев, яркая концертная программа и тематические фотозоны.

Вход на фестиваль свободный. Чтобы попасть на праздник, гостям необходимо пройти на стадион со стороны улицы Крупской.

Возрастное ограничение 0+