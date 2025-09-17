Среда, 17 сентября, 2025
В Рязани пройдет лекция по мобильной грамотности для людей старшего поколения

Алексей Самохин
Фото предоставлено пресс-службой T2, источник нейросеть MidJourney

25 сентября оператор мобильной связи T2 совместно с организацией «Союз пенсионеров России» проведет для жителей старшего возраста занятие по мобильной грамотности и кибербезопасности.

Компания T2 традиционно помогает бабушкам и дедушкам разобраться в технологиях связи. В этот раз эксперт оператора Юлия Карпова расскажет, что такое мобильный интернет и как безопасно пользоваться приложениями на смартфоне. Участники узнают:

Какие полезные приложения можно установить — для общения, развлечений и решения бытовых вопросов.

Как распознать мошеннические звонки от «банков», «соцслужб» и даже «родственников».

Какие простые правила помогут защитить свои деньги и личные данные.

После теоретической части слушатели смогут закрепить знания на практике с помощью специального когнитивного тестирования. Также специалисты T2 при необходимости помогут участникам настроить в смартфонах соцсети и мессенджеры, покажут, где в интернете удобнее читать новости и смотреть прогноз погоды, научат разбираться в тарифах на услуги связи.

Лекция пройдет бесплатно для всех желающих, для записи обращаться в «Союз пенсионеров России» по телефонам 303090 и 303091, в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzquxAXKr

