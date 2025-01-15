В Рязани пройдет конференция, приуроченная к годовщине гибели Фёдора Полетаева

С 3 по 5 февраля пройдет V ежегодная международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к годовщине гибели нашего земляка Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Андриановича Полетаева. Конференция состоится в очном и онлайн форматах.

Цели конференции:

— противодействие пересмотру итогов Второй мировой войны;

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— сохранение памяти об участниках Второй мировой войны;

— создание платформы для взаимодействия представителей науки и общественности по заявленной тематике.

В рамках мероприятия проведут круглый стол по темам: «Современные подходы к изучению роли и места Движения Сопротивления в истории Второй мировой войны» и «Сохранение памяти о вкладе участников Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны в победу над нацифашизмом».

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Организаторами конференции выступают администрация города Рязани и Генеральное консульство РФ в Генуе, Россотрудничество, РГУ им. С. А. Есенина.