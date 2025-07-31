В Рязани пройдет фестиваль «От фольклора до современности»

В Рязани пройдет уникальный фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности». Он состоится 19 и 20 сентября в областном Дворце культуры и искусства.

На пресс-конференции, организованной региональным министерством культуры, директор Рязанского областного Дворца культуры и искусства Юлия Долматович и автор проекта Сергей Овчаров рассказали о грандиозном событии. Фестиваль, ставший победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, представляет собой уникальный проект, направленный на популяризацию богатого наследия рязанских народных сказок.

Мероприятие должно помочь повысить интерес традиционной народной культуре с помощью современных интерактивных форм. Жителей и гостей города ждут яркие и увлекательные мероприятия, подготовленные с учетом интересов зрителей всех возрастов.

Программа фестиваля «Рязанские сказки: от фольклора до современности» наполнена очень яркими событиями. Планируется провести показ анимационного представления «Повесть о Петре и Февронии», премьера театральной постановки рязанской сказки «Утро, Вечер и Полночь», мастер-классы по народно-художественным промыслам, ярмарка ремесел, концерт духовной музыки и русские народные подвижные игры на свежем воздухе.

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