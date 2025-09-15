Понедельник, 15 сентября, 2025
Общество

В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

7info7

21 сентября на территории Рязанской ВДНХ состоится ежегодный фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей» (0+). Мероприятие предоставит родителям и детям уникальную возможность комплексно ознакомиться с образовательными программами региона и получить индивидуальные консультации по вопросам развития способностей ребенка.

Свои площадки на фестивале представят более 30 учреждений: областные и муниципальные центры допобразования, школы искусств, спортивные школы, а также коммерческие и некоммерческие организации.

Гостей ждет обширная программа: для детей — интерактивные занятия по всем направлениям (художественному, техническому, естественно-научному и др.), а для родителей — профориентационные площадки, лектории и семинары. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, научные шоу и творческие выступления.

Мероприятие продлится с 11:00 до 15:00.

