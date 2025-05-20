В Рязани пройдет благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»

На сцене областной филармонии в рамках проекта народного артиста России Андрея Соколова совместно с Союзом композиторов Евразии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу» (6+).

Проект «Культура в помощь Донбассу» создан в 2022 году. Он направлен на оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также популяризацию отечественной культуры и творчества современных композиторов и поэтов.

Почетными гостями концерта в Рязани станут участники СВО и члены их семей. На сцене выступят народные артисты России Андрей Соколов и Светлана Лазарева, президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин, автор-исполнитель Константин Бубнов, а также лауреаты международных конкурсов, участники телевизионных проектов, в числе которых Владимир Бабенко, Андрей Бриг, Павел Черноградов, Вероника Сыромля, Лейла Аликперова. Прозвучат произведения о Родине, новые стихотворения и песни о современных событиях, героизме воинов СВО, о людях, которые живут в прифронтовых городах.

Концерт в Рязани станет частью Всероссийского тура, который в настоящее время проходит в регионах страны. Выступления уже состоялись в Туле, Астрахани и Ростове-на-Дону. Вырученные средства будут направлены в фонд «Все для Победы» Общероссийского народного фронта.